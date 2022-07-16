Husumetliler arasında düğünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, kırsal Güvemçetmi Mahallesi'ndeki torununun düğününe giden Y.A. ve oğulları ile düğünde bulunan A.Y. ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tabancayla Y.A'ya ateş açarak öldürdü. Y.A'nın oğulları da A.Y'ye tabanca ile ateş etti.
A.Y. ve seken kurşunların isabet ettiği S.Y. de olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kavgada, A.M, A.S, V.Y. ve S.Ç. ise silahla yaralandı.
İhbarın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri ise aynı hastanelerin morglarına gönderildi.
Jandarma, öldürülen Y.A'nın iki oğlunu gözaltına aldı. A.Y'nin katil zanlısı oldukları belirtilen bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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