Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.04.2022, 12:36 09.04.2022, 12:39
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan İdris S. ve Mehmet G, 112 Acil Servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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