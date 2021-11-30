Hırsızlık yaparken yakaladıkları kişiyi darbettiler
Adana'da hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, bahçedeki köpeğin havlaması sonucu yakalandı. Vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.
3. Sayfa 30.11.2021, 07:32 30.11.2021, 07:55
Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde köpek havlama sesi duyan vatandaşlar çevreyi kontrol etmek için evlerinden çıktı.
Müstakil evin bahçe duvarından bir kişinin atladığını gören vatandaşlar, söz konusu kişiyi kaçmak isteği sırada yakaladı. Bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken şüpheli darp edildi.
Olay yerine gelen ekiplere teslim edilen şüpheli T.M'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
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