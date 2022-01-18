Hemşireyi darp soruşturmasında 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak Pazar akşam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hemşire Gülhan D'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kan alma işlemi sırasında çıkan tartışmanın ardından 4 hasta yakınının hemşireyi darbettiği belirlendi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Rıdvan K. ve oğlu Hüseyin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Aycan K. ve Nurcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hamile hemşireyi darbeden 2 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede hamile hemşireyi darbeden şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ilişkin, "Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile hemşireyi darbeden 4 kişiden 2'sinin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.