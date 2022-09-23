Hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban ölü bulundu
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban arazide ölü bulundu.
3. Sayfa 23.09.2022, 09:53
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir çoban, arazide ölü bulundu. İğdir köyünde çobanlık yapan Dursun Yanaşma (60), dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı.
Akşam saatlerinde hayvanların yanında çobanı göremeyen köy sakinleri, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.
AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Gökçakıl mevkisinde Yanaşma'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Sağlık ekipleri, Yanaşma'nın düşüp başını çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Kaynak: AA
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