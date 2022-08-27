Hatay'da yolcu otobüsü devrildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 22 kişi yaralandı.
3. Sayfa 27.08.2022, 22:52
İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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