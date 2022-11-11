Hatay'da trafik kazası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 11.11.2022, 01:30
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sürücü ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarla bulunan ve yaralanan Serkan Ö, Ali S, Emine S, Fatma A, Fırat A. ile Belinay A, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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