Hatay'da korkunç kaza: Devrilen otomobil alev aldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
3. Sayfa 10.07.2022, 16:34
Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 31 AEM 049 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi.
Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ahmet Yılmaz, araçta bulunan Dilek Sabahyıldızı ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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