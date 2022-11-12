Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Plakaları öğrenilemeyen Halil A. (65) ve Hakan A'nın (40) kullandığı otomobiller, D-817 kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobillerde bulunan ve yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Fatma Aksan (75) ile Canset Kaya (62) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.