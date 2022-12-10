Hatalar silsilesi ölüm getirdi
Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya kaldırıldığı hastnede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3. Sayfa 10.12.2022, 01:15
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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