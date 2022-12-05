Hastanede yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinde yangın çıktı. Bir odada çıkan yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi.
3. Sayfa 05.12.2022, 11:48
Dahiliye bölümünde yatan bir hastanın odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanenin yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangında 2'si hasta olmak 8 kişi dumandan etkilendi.
Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı.
Yangının çıktığı odada ise yataklar ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.
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