Hastanede yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Dahiliye bölümünde yatan bir hastanın odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanenin yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında 2'si hasta olmak 8 kişi dumandan etkilendi.

Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı.

Yangının çıktığı odada ise yataklar ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.