Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Dün Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet E. (51) gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında dün tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada, Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralanmış, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil K. hayatını kaybetmişti.
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