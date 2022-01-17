Hamile hemşireye 4 kişi saldırdı
İstanbul Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.
İstanbul Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.
Hastanede tedavi altına alınan hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.
Olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.
Açıklamada bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanırken saldırganlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.
Öte yandan konuya ilişkin bir tepki de Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'tan geldi
Durmuş paylaşımında:Vandallık görmek isteyen Çam Sakura'daki şiddet olayına baksın Hastasıyla ilgilenen gebe bir hemşire, başka bir hastanın 4 yakını tarafından tekmelenerek yerlerde sürüklendi. Gerekçe; ilgilendiği hastayı bırakıp kendi hastalarıyla ilgilenmemesi! Bu vandallık cezasız kalmamalı! ifadelerini kullandı.
NTV
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