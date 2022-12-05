Hakkari'de silahlı saldırı: 3 ölü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde biri kadın 3 kişi, silahla vuruldu.
3. Sayfa 05.12.2022, 18:17
Esenyurt Mahallesi TOKİ konutları yakınında 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Haşim Ç'nin (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Seyfettin Ç. (41) ve eşi Evin Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerindeki incelemenin ardından Haşim Ç'nin cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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