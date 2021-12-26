Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
3. Sayfa 26.12.2021, 10:09
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 ABJ 003 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Alt Geçidi'nden çıktığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Yazıcı (39) ve Fatih Mehmet Kaya'ya (37) çarptı.
Çöp konteyneri, ağaç ve park halindeki 06 BSL 851 ile 34 DR 640 plakalı araçlara çarparak duran aracı terk eden sürücü yaya olarak kaçtı.
Yayalardan Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Yazıcı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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