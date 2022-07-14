Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Uğur F. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ayla K. idaresindeki otomobil Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler Ayla K, Uğur F. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yusuf B, Cavit Y, Demet K, Mesut K. ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.