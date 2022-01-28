Haber alınamayınca çilingir çağırdılar
Kayseri'de kendisinden haber alınamayan Seyfettin Meral adlı kişinin cesedine ulaşıldı.
3. Sayfa 28.01.2022, 00:49
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki bir binanın beşinci katında yalnız yaşayan Seyfettin Meral'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Meral'in cansız bedenini buldu.
Polis incelemesinin ardından ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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