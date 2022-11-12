Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
3. Sayfa 12.11.2022, 17:21
Harput Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan Dillif Çelik'ten (77) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine eve giren ekipler, Çelik'i evin salonunda hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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