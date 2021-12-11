Haber alınamayan genç ölü bulundu
Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov'dan haber alamayan arkadaşları polisi aradı. 32 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
3. Sayfa 11.12.2021, 09:23
Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov (32), evinde ölü bulundu.
Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov’un evinin kapısını kırarak açtı.
Sağlık ekipleri ise Ahmedenov’un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.
İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.
Kaynak: AA
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