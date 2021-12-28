Haber alınamayan 87 yaşındaki adam bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde kendisinden dünden bu yana haber alınamayan 87 yaşındaki adama ulaşıldı.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Soylu'nun Adana'da yaşayan çocukları dün babalarından haber alamayınca komşularına ulaştı.

Soylu'nun evinde olmadığının belirlenmesi üzerine Kaymakam Vahit Yılmaz'ın talimatıyla öğle saatlerinden itibaren arama çalışması başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah erken saatlerde sarp kayalıkların olduğu mahalle yakınlarındaki bölgede yeniden başlandı.

Çalışmalar sonucu Soylu, evine yaklaşık 600 metre mesafede bahçede bulundu.

Sağlık kontrolü için Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Soylu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.