Güvenlik görevlisi mesai arkadaşını silahla öldürdü

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir PTT şubesinde şef olarak görev yapan Mehmet Koç (37) ile güvenlik görevlisi H.K arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. H.K'nın tabancayla 4 el ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan H.K ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.