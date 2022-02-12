Güngören'den bir acı haber daha

İstanbul Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği tekstil malzemeleri üretilen imalathanedeki yangın çıkan binada, bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili polis ekipleri çalışma yaptı. Büyük hasarın oluştuğu 5 katlı binanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi, olay yeri inceleme ekipleri de içerideki incelemelerini sürdürdü. Belediye ekipleri de yangın sırasında binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangından korunmak için kendilerini kilitledikleri tuvalette cesetleri bulunan 4 yabancı uyruklu işçinin cenazeleri de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. 3'ü Suriyeli, 1'i İranlı işçilerin ilk belirlemelere göre karbonmonoksit zehirlenmesi ve duman inhalasyonu sonucu öldükleri belirlendi.

Adli Tıp Kurumunca, kesin ölüm sebebine ilişkin hazırlanacak raporun savcılığa gönderileceği belirtildi.

4 kişi gözaltına alınmıştı

Güngören'deki tekstil imalathanesine dün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 iş yeri yetkilisi de gözaltına alınmıştı.