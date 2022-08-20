Gölete giren genç boğuldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
3. Sayfa 20.08.2022, 10:10
Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren Can Polat (24), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Polat'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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