Gölde kaybolan balıkçı aranıyor
Balık tutmak için Manyas Gölü'ne giden 61 yaşındaki Osman Arı'dan haber alınamıyor.
3. Sayfa 17.01.2022, 00:16 17.01.2022, 01:53
Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, balıkçılıkla geçimini sağlayan Osman Arı (61), Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldı.
Arı'nın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Arı'nın kayığını gölde kamışların kıyısında çalışır halde buldu.
Kayığın yakınlarında Osman Arı'ya ulaşamayan ekipler kayıp kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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