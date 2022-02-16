Giresun'da cinayet: 16 yaşındaki kız öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Hüseyin Can G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Şentürk ile Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen zanlının geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sürecin yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Evladımız Sıla’nın haberi yüreğimizi yaktı.

Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız.#SılaŞentürk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 16, 2022

Çelik: Türkiye'nin yüreği yandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."