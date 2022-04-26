Geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.