Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Nilüfer Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan deponun bir bölümünde bulunan az sayıdaki tavuk ve kazlar, itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.