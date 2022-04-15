Gecekondunun üzerine devrilen tır kaldırıldı

Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki yaklaşık 30 ton inşaat demiri yüklü 34 BV 1304 plakalı tır, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri gecekonduda mahsur kalanları tahliye etti.

Kazada yaralanan ev sakinlerinden 4'ünün tedavisi ayakta yapıldı, bir kişi ile tır şoförü Bingöl hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın üzerine düştüğü evin büyük bölümü ile yan tarafta bulunan iki ev hasar gördü.

Belediye, zabıta, itfaiye ve polis ekipleri, tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla ilk önce araçta yüklü bulunan inşaat demirleri, ardından da tır iki parça halinde vinç yardımıyla kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.