Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir gece kulübünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir gece kulübü sahibi Nevzat Yasa'nın (54) yanında çalışan C.S, (46) eğlenmek için Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan başka bir gece kulübüne gitti.

Burada C.S. ile gece kulübü çalışanları arasında kavga çıktı.

Olayın ardından Nevzat Yasa yanındakilerle, bu konuyla ilgili görüşmek için kavganın yaşandığı kulübün sahibi İ.D'nin yanına gitti.

Burada iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasa ve İ.D. tabancayla yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yasa müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanedeki tedavisi devam eden İ.D. ile C.S, S.D. (49), B.Y. (23), E.Ö. (20) ve K.G'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.