Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, Osmaniye'nin Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde defnedildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınında dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadıma Sevimli'nin (66) cenazeleri, yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Ahmet Fettahlıoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Asri Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki cenaze törenine, Fettahlıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, siyasi parti temsilcileri ile
vatandaşlar katıldı.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Fettahlıoğlu'nun cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camisine getirilen Fadıma Sevimli'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Yeni Düziçi Mezarlığı'nda defnedildi.
Orhan S. idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tır, TAG Otoyolu Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 ABR 682 plakalı otomobille çarpışmış, sağlık ekipleri otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı. tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.
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