Gaziantep'te vidanjör patladı: 2 ölü
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjör patladı Patlama sonucu 2 kişi öldü.
3. Sayfa 06.09.2022, 19:28
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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