Gaziantep'te korkunç olay! Bagajdan ceset çıktı
Gaziantep'te hurda araçların bulunduğu otoparkta ateşe verilen otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.
3. Sayfa 01.01.2022, 13:29
Sanayi Mahallesi’nde sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparkta bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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