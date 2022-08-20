Gaziantep'te feci kaza: 15 ölü, 22 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 22 kişi kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.08.2022, 12:39 20.08.2022, 13:10
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.
Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada, 3'ü itfaiye, 2'si sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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