Gaziantep'te feci kaza: 15 ölü, 22 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada, 3'ü itfaiye, 2'si sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.