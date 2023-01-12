Gaziantep'te cinayet: Cesedi arazide bulundu

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki Yeşilvadi Park'ı yakınlarında vatandaşlar, arazide hareketsiz yatan birini görünce polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede cesedin Egemen Dağdeviren'e (35) ait olduğu ve vücudunda 6 mermi girişi tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.