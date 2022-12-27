FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza

Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan trafik kazası üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 4 aracın karıştığı trafik kazasının ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.