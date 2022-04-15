Fenerbahçe Orduevi'nde yangın çıktı
Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Orduevi'nin restoranında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
3. Sayfa 15.04.2022, 17:37
Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Orduevi'nin restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği öğrenildi.
Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nin restoranında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe Orduevi içindeki restoranın çatısında dumanlar yükseldiğini gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Restoranın çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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