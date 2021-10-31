Feci kazada kurtulan olmadı
Adıyaman'da direğe çarpan bir otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 31.10.2021, 09:23
Adıyaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğriçayı Köprüsü'nde bulunan refüjdeki direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince, otomobilde bulunan Serdar Aşuk ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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