Feci kaza: Yanan tırın sürücüsü öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 17.07.2022, 14:15
Ali Gürel (28) idaresindeki 33 AJP 919 plakalı feldspat madeni yüklü tır, Kargıcak Mahallesi'nde devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Sağlık ekibi, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yerine gelen Gürel'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan cenaze, Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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