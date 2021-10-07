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Feci kaza! Minibüs devrildi, 18 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

3. Sayfa 07.10.2021, 10:26
Feci kaza! Minibüs devrildi, 18 yaralı

Osmancık'tan Gümüşhacıköy'e tarım işçilerini taşıyan Ali Durna idaresindeki 36 AKK 058 plakalı minibüs, Ulubel mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Amasya #kaza
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