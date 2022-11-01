Fatih'te parçalanmış erkek cesedi bulundu
Fatih'te bir apartmanın bodrum katında bulunan parçalanmış erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor
3. Sayfa 01.11.2022, 00:49
Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa'da İzci Türk Sokağı'nda bir apartmanda vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.
Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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