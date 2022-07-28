Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama oldu. Meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.07.2022, 09:58
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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