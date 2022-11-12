Fabrikada patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.11.2022, 11:14
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada, ilk bilgilere göre, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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