Eyüpsultan'da minibüs devrildi: Yaralılar var
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde minibüs devrildi. Meydana gelen olayda yaralılar bulunuyor.
3. Sayfa 03.12.2022, 11:03
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde minibüs devrildi. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu belirtildi.
Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı. Yol kenarına devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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