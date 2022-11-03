Evini yıkan kişi duvarın altında kalarak öldü
Van'ın Başkale ilçesinde kullanılmayan evini yıkmaya çalışan kişi, duvarın altına kalarak yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 03.11.2022, 17:59
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ilıcak Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Nihat Parlak, kullanmadıkları evi yıkmaya karar verdi.
Tek katlı evi yıktığı sırada devrilen duvarın altında kalan Parlak, ailesi tarafından enkazın altından çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine mahalleye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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