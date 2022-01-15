Evde ölü bulunan Ayşenur gözyaşlarıyla toprağa verildi

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur K.'nin cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınan minik Ayşenur'un cenazesi, Akşehir'e getirildi.

Küçük kızın cenazesi, İmaret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Biyolojik babası olduğunu öne süren E.K. ise mezarın başında uzun süre gözyaşı döktü.

- Olay

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde 12 Ocak'ta Ayşenur K.'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.

Nüfusta Ayşenur'un babasının, anneannesinin sonradan evlendiği eşi E.K. olarak kaydedilmiş bulunması nedeniyle çocuğun annesi K.K.'den, E.K.'den ve biyolojik babası olduğunu öne süren E.K.'den DNA örnekleri istenmişti.