Eskişehir feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çetin Y'nin kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyon Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mert Kara (25) idaresindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) yaralandı.
İtfaiyenin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Kerim Fırat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada kamyon sürücüsü Çetin Y, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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