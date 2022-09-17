Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 17.09.2022, 01:35
Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde Deniz Ö. (43) ile Murat D. (40) ve B.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat D, silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile iki kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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