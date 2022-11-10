Eski eşiyle tartışan kadın tüfekle ağır yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde eski eşi ile tartıştığı sırada tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.
3. Sayfa 10.11.2022, 23:04 10.11.2022, 23:09
Alınan bilgiye göre, Gülay A, Temaşalık Mahallesi 99. Sokak'ta boşandığı eşi O.K. ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. aracından aldığı tüfekle Gülay A'ya ateş etti.
Başından ağır yaralanan Gülay A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Gülay A. buradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ekipler, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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