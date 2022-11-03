Eşiyle tartıştı, evi yaktı

Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evde oturan B.G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G. evdeki koltukları ateşe verdi.

Alevlerin büyümesi B.G'nin eşi evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınacak

Dumandan etkilenen B.G, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.