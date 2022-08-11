Eşinin tabancayla vurduğu kadın yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 11.08.2022, 13:48
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.
Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.
Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
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